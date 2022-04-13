فرع الشركة العامة للطرق بدمشق يبحث عن المازوت

بدأ فرع دمشق في الشركة العامة للطرق والجسور بتنفيذ مشروع تعريض وتحسين اوتستراد دمشق- حمص من منطقة القطيفة باتجاه معلولا بقيمة عقدية تجاوزت 350 مليون ليرة، ومدته العقدية ستة أشهر.

عمار حيدر مدير فرع دمشق في الشركة العامة للطرق والجسور أكد أن الهدف هو كشف الرؤية أمام حركة السير، وتخفيف الحوادث، والتخفيف من حدة المنعطفات المتواجدة في تلك المنطقة، وإعطاء منظر جمالي للطريق الدولي دمشق- حمص.

وبيّن أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة وضعتها وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بهدف تحسين الطريق الدولي دمشق- حلب في عدة مواقع، وهذا سيكون على عدة سنوات.

ولفت حيدر في تصريحات لصحيفة محلية إلى أن الفرع يتابع تنفيذ الأعمال في مشروع باسيليا ستي للسكن البديل لماروتا ستي بمنطقة كفرسوسة، حيث يتم العمل على تنفيذ 9 أبراج سكنية، ارتفاع كل برج 20 طابقاً، بقيمة عقدية وصلت إلى حوالي 150 مليار ليرة وفق الأسعار العقدية القديمة، مع فروقات الأسعار التي صدر فيها قرار من رئاسة مجلس الوزراء.

وأشار مدير الفرع إلى أن العمل مستمر بتنفيذ الأعمال في مهبط مطار دمشق الدولي، حيث تم تنفيذ 50% من قيمة العقد البالغة قيمته حوالي 13 مليار ليرة، مع فروقات الأسعار، ويتم تنفيذ المشروع لصالح المؤسسة العامة للطيران المدني، كما يتم تنفيذ الأعمال لصيانة الحدائق والصالات في المطار بموجب عقود سنوية دائمة،

لافتاً إلى أن الفرع تعاقد مؤخراً على صيانة طريق دمشق درعا، بدءاً من بناء محجوب حتى الحدود الإدارية لمحافظة درعا، بقيمة بلغت أكثر من 200 مليون ليرة،

وعن الصعوبات التي تعترض سير العمل لتنفيذ هذه المشاريع أوضح حيدر أن في مقدمتها عدم تأمين المشتقات النفطية، خاصة مادة المازوت بالكميات الضرورية لاستمرار العمل بالمشاريع التي ينفذها الفرع، وصعوبة التعاقد مع المتعهدين الثانويين لتنفيذ بعض الأعمال نتيجة الزيادات على الأسعار، وارتفاعها في السوق المحلية، وتذبذب سعر الصرف، والنقص الشديد في اليد العاملة، خاصة الخبيرة والفنية منها نتيجة تسربها إلى خارج البلد، أو إلى جهات القطاع الخاص، وكذلك بلوغ السن القانونية لعدد كبير من هؤلاء العمال، وإحالتهم إلى التقاعد.