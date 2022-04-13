ما هي قيمة العقارات المُباعة منذ بداية العام الحالي؟

ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 10 بالمئة إلى 20 بالمئة منذ بداية العام الماضي 2021، في وقت لم تظهر فيه مؤشرات على تراجع قيمها منذ ذلك الوقت وحتى الآن.

وأظهرت بيانات لوزارة المالية السورية، أن قيمة العقارات المباعة في المحافظات السورية منذ بداية العام الجاري، ولغاية 7 نيسان، ارتفعت إلى أكثر من 3 آلاف مليار ليرة، وتبلغ نسبة هذه الزيادة 8.3 بالمئة، مع تسجيل 116.2 ألف عقد بيع، فيما بلغ عدد عقود الإيجار 57 ألف و200 عقد، حسب مصادر صحفية محلية.

وحسب تقرير للوزارة، فقد سجل سوق العقارات معدل نمو أسبوعي بلغ 9.4 بالمئة، ومعدل يومي لعدد العقود المنفذة في آخر أسبوع 1933 عقداً، كما ارتفع المعدل الوسطي اليومي للقيم الرائجة لعقود البيع المنفذة في آخر أسبوع إلى نحو 49.4 مليار ليرة.

من جهة ثانية، بلغ إجمالي القيم الرائجة لعقود البيع المنفذة ما بين 3 أيار 2021 حتى 7 نيسان الجاري، فقد نحو 9679 مليار ليرة، حيث صدرت محافظة ريف دمشق العدد الأكبر في عقود البيع، بنسبة 25.8 بالمئة، ومن ثم اللاذقية ثانيا بنسبة 11.8 بالمئة، وثالثا طرطوس بـ10.7 بالمئة، وبعد ذلك جاءت كل من حمص بـ11.3 بالمئة، و حلب بـ11.7 بالمئة، و حماة بـ10.2 بالمئة، ودمشق بنسبة 7.5 بالمئة، ودرعا بنسبة 5.8 بالمئة، وأخيراً السويداء بنسبة 3.6 بالمئة.

وأوضح التقرير أن عدد عقود الإيجار المنفذة من بداية العام الحالي ولغاية 7 نيسان/أبريل، بلغ 57.2 ألف عقدا، بنسبة نمو 6.9 بالمئة، وبمعدل وسطي يومي بلغ 745 عقد في آخر أسبوع، حيث استحوذت دمشق الحصة الأكبر بنسبة 33.2 بالمئة، كما أشار التقرير إلى أن عدد عقود الإيجار المنفذة من 7 نيسان/أبريل 2021، ولغاية 31 آذار/مارس 2022 بلغت 192.3 ألف.