وزير التربية  : اعفاء وائل شاهين وتكليف سونيا مكارم لتسيير الفضائية التربوية

اعفى وزير التربية الدكتور دارم طباع مدير الفضائية التربوية نتيجة الخطأ الناجم عن اهمال بعض الموظفين في القناة وذلك عندما سرب صوت لدردشة رافقت نقل مباراة بكرة القدم للدوري السوري.

وكشف وزير التربية عن إحالة المهملين إلى التحقيق وتكليف سونيا مكارم لتسيير القناة، معتبراً أن ما حصل لا يمكن التهاون به من قبل الوزارة لاسيما أن الفضائية التربوية متابعة في جميع أنحاء العالم والتقصير والإهمال غير مقبولين في العمل.

والجدير بالذكر أن خلال نقل مباراة بين فريقي الوثبة واهلي حلب جرى تسريب الدردشة التي ضجت بها صفحات التواصل الاجتماعي لاسيما أن المباراة متابعة ولها أهمية كبيرة كونها تحدد بطل الدوري بنسبة كبيرة.

