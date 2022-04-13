بوتين: استفزازات مماثلة لما يحصل في أوكرانيا كانت تنظم في سورية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تزييف الحقائق حول الوضع في مدينة بوتشا الأوكرانية لتوجيه اتهامات مزعومة لروسيا يشابه هدف الاستفزازات التي كانت تدبر لإطلاق اتهامات ضد الدولة السورية منددا بعدم اكتراث الغرب لجريمة تدمير مدينة الرقة وقتل العديد من سكانها على يد المقاتلات الأمريكية.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو: “عندما يحدثني زملائي الغربيون عن بوتشا، أسألهم هل زرتم الرقة السورية، المقاتلات الأمريكية سوتها بالأرض والجثث انتشرت في المدينة شهوراً حتى تفسخت ولم يكترث أحد منكم لذلك، كذلك لم يتذكر أحد منكم مئات القتلى الذين سقطوا بضربة واحدة وجهتها طائرة أمريكية لأحد الأعراس، هدوء مطبق” مضيفاً إن “هذا الهدوء لم نلحظه عندما تم تدبير أعمال استفزازية في سورية واتهموا حكومتها باستخدام السلاح الكيميائي وتبين لاحقا أن كل ذلك كان تزييفا للحقائق، تماماً كما حصل في بوتشا”.

وأشار بوتين إلى أن لوكاشينكو سلمه الوثائق الخاصة بالعمل التخريبي في مدينة بوتشا لافتاً إلى أنها تتضمن “معلومات وأرقام سيارات تتعلق بالأشخاص الذي دخلوا إلى هذه المدينة وهيؤوا الظروف لمثل هذا الحدث المزيف”.

وحول العقوبات المفروضة على روسيا أكد بوتين أن تداعياتها ستطال المسؤولين عنها وقال إنه “إذا أراد الشركاء تفاقم الوضع فإنه سيتفاقم بالنسبة لهم أيضاً، فأولئك الذين يفرضون العقوبات عليهم التفكير بشكل أفضل واتخاذ قرارات متوازنة”.

وأكد بوتين أن عزل روسيا مستحيل وأنه سيتم التصدي لمحاولات عزل موسكو ومينسك مشيراً إلى أنه تم بحث مسائل الأمن وتشكيل فضاء دفاعي مشترك كما تم الانتهاء من تنسيق مشروع سوق الكهرباء الموحد مع بيلاروس.

وحول المفاوضات مع الجانب الأوكراني أشار بوتين إلى أنها وصلت إلى طريق مسدود بعد أن انحرفت كييف عن المسارات التي اتفق عليها سابقاً.

وبين بوتين أن وضع العالم اليوم أصعب مما كان عليه خلال الحرب الباردة وأنه لن تكون دولة واحدة قادرة على الحفاظ على الهيمنة مشيراً إلى أن “الولايات المتحدة مستعدة للقتال حتى آخر أوكراني” لأن أوكرانيا بالنسبة للغرب “مجرد وسيلة لتحقيق الأهداف”.

بدوره اتهم لوكاشينكو بريطانيا بالوقوف وراء الاستفزاز في مدينة بوتشا الأوكرانية معرباً عن استعداد مينسك للتعاون في التحقيق بهجوم بوتشا.

وفيما يتعلق بدور الجيش البيلاروسي في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا قال لوكاشينكو: “لن نسمح لأحد بإطلاق النار على الإنسان الروسي في ظهره، هذا هو جوهر مشاركتنا في هذه العملية”.