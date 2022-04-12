مباحثات سورية عراقية تناولت العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها

بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي سالار عبد الستار مع السفير السوري في بغداد سطام جدعان الدندح سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين وتطوير العلاقات الأخوية لما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وناقش الجانبان خلال اللقاء موضوع العمالة السورية في العراق وتكييف وضعها القانوني وأهمية تأسيس قاعدة بيانات بصورة تفصيلية عن جميع العاملين السوريين في العراق.

وقال وزير العمل العراقي “إنه طرح أهمية تنظيم العمالة السورية الداخلة إلى العراق ومناقشة هذا الملف في الاجتماعات المقبلة للوصول إلى حلول جذرية”.

بدوره أكد السفير الدندح في تصريح لمراسلة سانا في بغداد أن اللقاء تناول تقديم التسهيلات للجالية السورية كونهم من الكفاءات وتخفيف الرسوم المالية عليهم مشيراً إلى مناقشة ظروف العمل للسوريين وعدم استغلالهم من قبل أصحاب العمل بالأجور وساعات العمل.

وطالب السفير الدندح بمعالجة أوضاع السوريين المخالفين لقانون الإقامة وضرورة تسوية أوضاعهم ومنحهم الإقامات النظامية وشدد على ضرورة منح سمات الدخول (الفيزا) للسوريين من السفارة العراقية بدمشق أو المطار تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.