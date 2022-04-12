التقنين بفنجان القهوة: سعر الكيلو 40 ألف ليرة سورية 

تشهد أسعار القهوة ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الحالية في اللاذقية، ليبدأ سعر الكيلو من 30 ألف ليرة حتى 45 ألفاً وهناك ماركات أسعارها مرتفعة جداً وذلك حسب نوع البن، ما اضطر مواطنون من ذوي الدخل المحدود للعزوف عن شراء القهوة إلا بـ«الغلوة» (مقدار فنجان أو فنجانين اثنين لا أكثر).

وحسب آراء مواطنين، فقد بدأت القهوة بالغليان في السوق بأسعار كاوية تتراوح فيها الأوقية الواحدة 6- 9 آلاف ليرة، فلا قدرة للراتب الحكومي أن يحتويها خاصة إذا كان شاربوها من محبي نكهة الهال الذي بات يحسب له حساب في ميزان باعة البن لغلاء سعره.

وتساءل مواطنون عن أسباب ارتفاع أسعار القهوة التي وكما ذكروا أنها تستورد من البرازيل وليس من أوكرانيا، فما الحجة الجديدة وراء غلائها لهذه الأرقام في الوقت الحالي؟

وذكرت إحدى السيدات بأن «للصيام في شهر رمضان فائدة غير متوقعة من ناحية أن نعتاد الإقلاع عنها كما التدخين، حتى اليوم عرفت أنها مضرة وفعلاً ترفع الضغط بسعرها الذي يعادل ربع مرتبي» وختمت قائلة: «بلاها وبلا سوادها».

صاحب محمصة (محل قهوة) يقول لـ«الوطن»: إن مبيعات القهوة تراجعت مع ارتفاع سعرها، التي وكما وصفها قد دخلت البورصة كما باقي المواد في السوق، مشيراً إلى أن غلاء القهوة عالمي وليس محلياً فقط.

وأضاف: إنه في هذا الوقت يقل إنتاج القهوة وتكون بانتظار الموسم الجديد، إضافة إلى قلة مستوردي القهوة وسط الظروف العالمية وما تشهده من حروب، قائلاً إن قلة قليلة من الموردين باتوا يستوردون المادة إلى البلد في هذه الظروف وغلاء أجور النقل وغيرها.

وذكر بائع البن أن الناس باتت تشتري بربع الأوقية ومنهم من يطلب شراءها بقيم مادية قليلة «حطلي بألفين ليرة» وهكذا حسب المبلغ المتوافر لدى المشتري، مشيراً إلى أن استهلاك القهوة يقل في شهر رمضان بشكل عام.

وحول الأسعار، بيّن أن سعر كيلو البن يبدأ من 25 ألف ليرة للنوع الفيتنامي والنوع الهندي، ويليه البرازيلي بـ30 حتى 34 ألف ليرة للكيلو، في حين يسجل أعلى سعر للبن الكولومبي حيث يتجاوز سعره 45 ألف ليرة، مبيناً أن سعر كيلو القهوة قبل نحو ثلاثة أعوام لم يكن يتجاوز 12 ألف ليرة للنخب الأول، وباقي الأنواع أعلاها 8 آلاف ليرة فقط.

ولفت إلى ارتفاع أسعار الهال، ليتراوح بين 50 – 90 ألف ليرة حسب نوع الحبة، قائلاً إن أوقية القهوة تباع بالحد الأدنى بسعر 6 آلاف ليرة، وفي حال كانت مع هال ترتفع إلى 6800 ليرة، مشيراً إلى أن المواطنين باتوا يشترونها من دون هال أو بهال خفيف حسب الطلب لتقليل السعر ما أمكن بالنسبة لهم.

الوطن