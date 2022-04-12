غرام الذهب يرتفع إلى 209 آلاف ليرة والأونصة تسجل 7.6 ملايين ليرة

أصدرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق نشرة الأسعار أمس متضمنة رفع سعر الذهب، حيث سجل غرام الذهب عيار 21 قيراط، بـ209000 ليرة سورية للمبيع، و208500 ليرة للشراء.

كما بلغ سعر غرام الـ18 قيراطاً بـ179143 ليرة للمبيع، و178643 ليرة للشراء.

رئيس الجمعية غسان جزماتي أعاد سبب ارتفاع الأسعار محلياً إلى ارتفاع سعر الأونصة عالمياً إلى 1957 دولاراً.

وبين جزماتي أن حركة الأسواق كانت معدومة منذ بداية شهر رمضان، منوهاً بأن فترة الموسم تأتي بين العيدين، متوقعاً أن تكون الحركة أكبر خلالها.

وأشار جزماتي إلى أن سعر الليرة عيار 21 وصل إلى 1.73 مليون ليرة، وسجلت الأونصة سعر 7.6 ملايين ليرة.

على صعيد التداولات للمعادن الثمينة عالمياً ، ارتفع سعر الذهب إلى 1،954.52 دولار للأونصة، وارتفعت الفضة لتتداول عند 24.99 دولارًا للأونصة، كما صعد البلاديوم ليتداول بسعر 2529.77 دولارًا. بينما سجل البلاتين سعر 992.60 دولارًا للأونصة.

طاقة

تراجعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل يوم، عقب انخفاض أسبوعي ثانِ على التوالي بعد أن أعلنت دول عن خطط لسحب كميات قياسية من الخام والمنتجات النفطية من مخزوناتها الاستراتيجية ومع استمرار عمليات الإغلاق في الصين.

وهبط خام برنت 2.96 بالمئة إلى 99.74 دولاراً للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.39 بالمئة إلى 94.93 دولاراً.

وتراجع خام برنت الأسبوع الماضي 1.5 بالمئة بينما هبط النفط الأميركي 1 بالمئة، وتعرض الخامان القياسيان على مدى الأسابيع الماضية لأشد حالات التقلب منذ حزيران 2020.

وتراقب السوق عن كثب التطورات في الصين، حيث أبقت السلطات على شنغهاي، وهي المدينة التي يبلغ عدد سكانها 26 مليون نسمة، مغلقة بموجب سياسة «عدم التسامح» مع كوفيد-19.

وستفرج الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية عن 60 مليون برميل خلال الأشهر الـ6 المقبلة، إلى جانب كمية مماثلة من الولايات المتحدة في إطار سحب 180 مليون برميل الذي أعلنت عنه في آذار، ويهدف هذا التحرك إلى تعويض النقص في الخام الروسي بعد تعرض موسكو لعقوبات شديدة في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان ذلك سيعوض بالكامل نقص النفط الروسي مع استمرار الصادرات، إذ زادت الهند من وارداتها بعد أن أغرتها التخفيضات الكبيرة.

وفي الغضون أظهرت وثيقة تسعير يوم أمس، أن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لنوعين من النفط الخام تبيعهما لآسيا في أيار إلى مستويات قياسية.

وحددت الكويت سعر خام التصدير الكويتي لشهر أيار عند 9.30 دولارات للبرميل فوق متوسط سعر خامي عُمان/دبي، بارتفاع 4.50 دولارات عن الشهر السابق.

كما زادت سعر خام الكويت الخفيف الممتاز لشهر أيار إلى 9.65 دولار للبرميل فوق سعر عُمان/دبي، بارتفاع قدره 3.70 دولارات.

خدمات فضائية بالروبل

أعلنت روسيا أنها ستطالب شركاءها في المحطة الفضائية الدولية بشراء خدماتها الفضائية بالعملة الروسية الروبل بعد انسحابها من مشروع المحطة الفضائية الدولية.

وقال رئيس شركة روس كوسموس ديمتري روغوزين في تصريحات لوسائل إعلام روسية أمس «إنه بإمكان الشركاء الأجانب شراء الخدمات الفضائية الروسية بالعملة الروسية الروبل لدى انسحاب موسكو من مشروع محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024» معرباً في الوقت ذاته عن الاعتقاد بأنه يمكن التوصل لحل وسط في منتصف الطريق لإنقاذ المحطة الدولية وتجنب سقوطها غير المنضبط على الأرض.

ولفت روغوزين إلى أن روسيا ستخطر الشركاء إذا قررت تقليص الأنشطة على محطة الفضاء الدولية ونشر محطة الخدمة المدارية الروسية تنفيذاً للإجراءات المحددة مسبقاً مشدداً على استحالة إنشاء الوسائل التقنية نفسها التي تستخدمها روسيا للحفاظ على تشغيل المحطة الدولية.

ونبه روغوزين إلى أن المحطة الفضائية الدولية ستتحول بعد العام 2024 إلى خردة في حال عدم صيانتها كاشفاً عن إنهاء الشركة الفضائية الروسية لتعاونها مع الوكالات الغربية في مشروع محطة الفضاء الدولية.

وأوضح روغوزين أن القرار بهذا الصدد سيصدر عن الحكومة الروسية وليس من روس كوسموس مؤكداً في الوقت ذاته أن استعادة العلاقات الطبيعية بين الشركاء في محطة الفضاء الدولية وغيرها من المشاريع المشتركة ممكنة فقط من خلال الرفع الكامل وغير المشروط للعقوبات غير القانونية عن روسيا.

وكان روغوزين ذكر في الثاني من نيسان الجاري أن الشركة الفضائية الحكومية الروسية ستقدم قريباً تقريراً إلى قيادة البلاد تعلن فيه عن مقترحاتها المحددة بشأن موعد إنهاء التعاون داخل محطة الفضاء الدولية مع إدارات الفضاء في الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي واليابان.

الوطن