صدور القرار بحق مباراة الوثبة والأهلي

قررت اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم بموجب اجتماعها أمس مع رئيس وأعضاء لجنتي الانضباط والحكام وبحضور طاقم التحكيم والمراقبين لمباراة “الوثبة” و”أهلي حلب”، إعادة المباراة كاملة في حلب غداً الثلاثاء بداية من 4 عصراً على أرضية ملعب الحمدانية وبحضور جماهيري وعدم السماح للاعب محمد الأحمد بالمشاركة بسبب طرده في المباراة ويحق للاتحاد مشاركة بديل عنه.

وتكليف لجنة الحكام الرئيسية باتخاذ ما تراه مناسباً بحق الحكم “محمد قناة” لعدم قيامه بواجباته والتأخر في اتخاذ القرار لإلغاء هدف الوثبة وتوجيه الشكر والتقدير للحكم الرابع “#علاء_قناة” لإبلاغه الحكم عن الحالة التي تم تنفيذها من حارس الوثبة “حسين رحال” عندما لعب الكرة وهي متحركة وليست ثابتة.

وتكليف لجنة الحكام تعيين طاقم حكام جديد للمباراة مع تأمين رجال حفظ النظام بالعدد الكافي.

يشار أن مباراة “الوثبة” و”أهلي حلب” شهدت في وقت سابق فوضى عارمة أدت لتوقف اللعبة أكثر من 20 دقيقة عقب إلغاء هدف لنادي الأهلي بداعي التسلل أعقبه إلغاء هدف للوثبة، ولم تكتمل المباراة التي توقفت في الدقيقة 69 من عمر اللقاء، ليعلن الحكم صافرة النهاية بنتيجة 0-0 بعد أن كان “الوثبة” متقدماً بهدف (الذي ألغاه).