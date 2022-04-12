موسكو تتوعد بالرد على الممارسات الفرنسية تجاه الدبلوماسيين الروس

أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا أمس الإثنين، أن روسيا سترد على الممارسات الفرنسية تجاه الدبلوماسيين الروس.

وقالت زاخاروفا لوكالة سبوتنيك الروسية : "روسيا سترد بالشكل المناسب".

جاء ذلك بعد إعلان الخارجية الفرنسية، 6 دبلوماسيين روس أشخاصا غير مرغوب فيهم، موضحة أن نشاطهم يتعارض مع المصالح الوطنية.

وأوضحت الخارجية في بيان الاثنين، أن الإدارة العامة للأمن الداخلي، كشفت الأحد عن عملية سرية تقودها الاستخبارات الروسية على الأراضي الفرنسية، موضحة أن 6 عملاء روس يعملون تحت غطاء دبلوماسي وكشف عن نشاطهم المتعارض مع المصالح الوطنية، تم اعتبارهم شخصيات غير مرغوب فيها.

وبينت الوزارة أنه بغياب السفير الروسي، فقد تم استدعاء الدبلوماسي الثاني الخارجية من أجل إبلاغه بهذا القرار.

يذكر أن عددا من الدول الأوروبية أعلن خلال الأيام الأخيرة عن طرد عشرات الدبلوماسيين الروس على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إضافة لطرد الاتحاد الأوروبي عددا من الدبلوماسيين في البعثة الروسية لديه.