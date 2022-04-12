عصابة تسرق 2.8 طناً مخدرات من مستودعات الحكومة الإكوادورية

قالت الشرطة في الإكوادور، إنها تمكنت من اعتقال أفراد العصابة، التي سرقت 2.8 طناً من المخدرات، من مستودع تابع للحكومة.

وقال مسؤولون إن أربعة أفراد من العصابة تنكروا بزي رجال الشرطة، واقتحموا المستودع، الواقع في مدينة تينا يوم الأحد، وسيطروا على ضابط وحيد كان في الحراسة، قبل أن يستولوا على المخدرت، ويفروا.

وقال مدير شرطة مكافحة المخدرات، إن عناصره اعتقلت 6 من المشتبه فيهم، كما صادرت شاحنة كانت بحوزتهم، ممتلئة بالمخدرات.

ولم يقدم أي تفاصيل عن المخدرات التي كانت في السيارة، لكنه أكد أن السلطات ستقوم بالتخلص منها بالكامل.

وصادرت الشرطة المخدرات، أثناء مداهمات لأوكار تهريب المخدرات، واحتفظت بها في أحد المستودعات التابعة لها، بهدف استخدامها كدليل، في القضية.