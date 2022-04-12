 45 مواطنا سوريا انتحروا هذا العام

كشف المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي الدكتور زاهر حجو أنه تم تسجيل 45 حالة انتحار خلال العام الحالي منهم 37 من الذكور و8 من الإناث، مشيراً إلى أن أكثر الحالات المسجلة لأشخاص أعمارهم ما بين 40 و50 عاماً والتي بلغت ثماني حالات.

وقال حجو أن أكبر عمر من بين المنتحرين هو 73 سنة في حين أصغر عمر هو 13 سنة.

حجو أشار إلى أنه تم تسجيل 27 حالة من المنتحرين من خلال الشنق في حين تم تسجيل 13 حالة عبر الطلق الناري و3 سقوط من علو شاهق وحالتين عبر استخدام السم.

من جهته أكد مصدر قضائي أن القانون السوري لا يعاقب الشخص الذي حاول الانتحار باعتبار أن الشخص الذي أقدم على الانتحار مريض نفسياً ويجب معالجته، كما أن العقوبة الجسدية في مثل هذه الحالات غير مجدية باعتبار أن الذي حاول الانتحار هو عاقب نفسه في حين أنه يعاقب الشخص الذي حمله على ذلك وفق المادة 539 من قانون العقوبات العام والتي تم تعديلها في عام 2011.