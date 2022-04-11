11-04-2022
بحث إمكانية توقيع اتفاق علمي بين الجامعات السورية والإماراتية
بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم اليوم مع القائم بأعمال سفارة الإمارات العربية المتحدة في دمشق عبد الحكيم النعيمي علاقات التعاون المشترك في المجالات العلمية والبحثية.
ولفت الوزير إبراهيم إلى إمكانية توقيع اتفاق علمي بحثي ما بين الجامعات السورية و الإماراتية وإقامة المؤتمرات العلمية وتبادل الأبحاث العلمية التي تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما قدم لمحة عن منظومة التعليم العالي في سورية والتوسع في الاختصاصات العلمية وأنماط التعليم العالي كالتعليم الافتراضي والتعليم المفتوح والتكامل بين الجامعات الحكومية والخاصة.
بدوره القائم بأعمال السفارة الإماراتية بدمشق أعرب عن رغبة بلاده في تطوير التعاون المشترك في المجالات كافة والتطلع إلى إقامة تعاون بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في كلا البلدين.
المصدر: سانا
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