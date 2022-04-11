جمعية اللحامين باللاذقية: اللحام مظلوم ولا علاقة له بارتفاع الأسعار

تحدث رئيس جمعية اللحامين في اللاذقية “عبد الله خديجة” أن هناك نشاطاً في سوق اللحوم مقارنة بأشهر ماضية رغم ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن استهلاك المحافظة باليوم كان 30 رأس بقر وعجل و100 رأس غنم، لتزداد منذ بداية إلى رمضان إلى 40 رأس عجل وبقر و150 رأس غنم بمعدل زيادة 10 رؤوس عجل وبقر و50 خاروفاً باليوم الواحد.

“خديجة” وفي تصريحات صحفية أوضح أن أسعار اللحوم ارتفعت خلال الأسبوع الجاري، ليسجل سعر الخاروف الحي 14 ألف ليرة من محافظة حماة -التي تعد مصدر اللحوم للاذقية- وتستجر المادة منها، ليزيد 3 آلاف ليرة عن الأسبوع الماضي إذ كان بـ11 ألفاً لكيلو الخاروف الحي، إضافة إلى زيادة سعر كيلو اللحم 5 آلاف ليرة عما قبل رمضان ليصبح بالجملة بـ32 ألف ليرة في المسلخ.

وقال إن «سعر كيلو الغنم للمستهلك نحو 40 ألف ليرة، والعجل بين 30 – 35 ألف ليرة سواء لحمة هبرة أو مدهنة وكان قبل رمضان لا يتجاوز 28 ألف ليرة»، معتبراً أن الغلاء يعود لارتفاع أسعار العلف ولتهريب الأغنام والأبقار إلى الدول المجاورة.

واعتبر خديجة أن اللحام مظلوم ولا علاقة له بارتفاع أسعار اللحوم التي هو بدوره يشتريها بأسعار مرتفعة من المربين وبذلك يضطر لرفع السعر بهامش ربح لنفسه ليستمر بالعمل، مؤكداً أن «المربي يبيع بسعر مرتفع مع ارتفاع أسعار العلف واللحام يشتريها بسعرها المرتفع وينتجها بعد الذبح فيعود مردود اللحم ليرتفع عليه إضافة للنفقات والمصاريف الأخرى».

وأشار رئيس جمعية اللحامين إلى «تقديم مقترح في الفترة الماضية للجهات المعنية الوزارية لإصدار نشرة أسعار لحوم حمراء كل أسبوع أسوة بنشرات الفروج بعد أن باتت السعار متغيرة بشكل يومي تقريباً، مبيناً أن الرد لم يأت حتى الآن حول هذا المقترح».

ولفت إلى أن ضبط أسعار اللحوم يتم بتوفير العلف ووقف التهريب إلى الدول المجاورة، وعند تحقيق هذين العاملين تنخفض أسعار اللحوم ويزيد الطلب عليها بشكل كبير مقارنة بالأوضاع الحالية، فالمواطن كان اللـه بعونه يتحمل كثيراً واللحام بدوره مواطن يعمل ومجبر على البيع بهذه الأسعار ليستمر بعمله في هذه الظروف.

وأكد رئيس جمعية اللحامين، عدم ترك اللحامين للعمل أو توقفهم بفعل الظروف الحالية، قائلاً إن «لا إغلاقات مسجلة بين اللحامين وعددهم 170 لحاماً مسجلاً لدى الجمعية من إجمالي اللحامين في المحافظة وهم 300 لحام».