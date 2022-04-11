المازوت الزراعي متاح بـ1700 ليرة

أرسلت وزارة الزراعة تعميماً إلى مديرياتها في المحافظات، فيما يخص توزيع المازوت الزراعي لمزارعي محصول القمح المروي (المساحات المزروعة فعلياً) بالسعر الحر 1700 ليرة، داعيةً إلى فتح باب التسجيل لمدة 72 ساعة لتقديم الطلبات.

واعتبر رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين محمد الخليف، أن صدور هذا التعميم جاء في توقيته المناسب، لافتاً إلى أن الهدف منه تخفيض التكاليف عن الفلاحين وتأمين الكميات الكافية من المازوت لمزارعي القمح المروي من أجل ري أراضيهم وسقايتها بالكميات المطلوبة من المياه.

وبيّن الخليف أن توزيع المازوت المدعوم للفلاحين متوقف حالياً والفلاحون يضطرون في كثير من الأحيان لشراء المازوت من السوق السوداء بأسعار مرتفعة.

كما ذكر أن القمح أصبح حالياً في مرحلة النمو وهو بحاجة لكميات مضاعفة من المياه إذ إن تأمين المازوت بات ضرورة ملحة حالياً لتوفير السقاية المناسبة لهذا المحصول الاستراتيجي.

ومنذ أكثر من شهر، طالب الاتحاد العام للفلاحين الحكومة والجهات المعنية بتأمين مستلزمات الإنتاج والمحروقات للفلاحين وخصوصاً مزارعي القمح والشعير، باعتبار أنهم بحاجة للمازوت خلال الفترة الحالية من أجل سقاية أراضيهم، وذلك وفق ما ذكره الخليف.