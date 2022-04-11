المحادثات الإيرانية السعودية ستستأنف قريباً

كشفت صحيفة «الجریدة» الكويتية نقلاً عن مصدر مقرب من وزارة الخارجية الايرانية «وجود اتصالات وتنسيق لعقد الجولة الخامسة لاستئناف المحادثات بين طهران والرياض في العاصمة العراقية بغداد قبل حلول عيد الفطر».

موقع “الخليج أونلاين” في هذا الخصوص أكد أن «الإيرانيين يأملون بعقد هذه المحادثات» فيما أكدت الصحيفة أن «وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اتصل هاتفياً بنظيره الإماراتي “عبد الله بن زايد” وطمأنه على ترحيب طهران لاقتراح الدول الأعضاء في مجلس التعاون لوقف إطلاق النار في اليمن.

وأوضحت الصحيفة أن السفير الإيراني لدى العراق “إيرج مسجدي” تم إبلاغه لإجراء اتصال بنظيره السعودي في بغداد لعقد جولة جديدة من المفاوضات بين الجانبين قبل انتهاء شهر رمضان.

يذكر أن المفاوضات بين إيران والسعودية قد بدأت في العراق قبل عدة أشهر، حيث أعلن المسؤولون في كلا البلدين أنه تم إجراء 4 جولات من المفاوضات الثنائية حتى الآن كانت الأخيرة في 21 أيلول الماضي.

في سياق آخر، عاد الغموض ليخيم على مصير المفاوضات النووية التي انطلقت في فيينا قبل أشهر عديدة قبل أن تتوقف الشهر الماضي.

فقد جددت وزارة الخارجية الإيرانية ثانية التأكيد على التوصل لاتفاق ليس محسوماً بعد.

وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، «لا نعرف ما إذا كنا سنتوصل إلى اتفاق أم لا، لأن الولايات المتحدة لم تظهر بعد الإرادة لذلك».

كما اعتبر أن بلاده كانت توصلت لتوافق خلال المشاورات قبل بضعة أشهر، “لو أنها قبلت التنازل عن خطوطها الحمراء “بحسب ما نقلت وكالة فارس.