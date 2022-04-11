الجيش الروسي يدمر معدات منظومة “إس-300” في أوكرانيا

أعلنت الدفاع الروسية أن صواريخ “كاليبر” أطلقها الجيش الروسي دمرت معدات لمنظومة “إس-300” مضادة للطائرات تم تسليمها لكييف من أوروبا وكانت مخبأة في حظيرة بضواحي مدينة دنيبروبتروفسك.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، أن الضربة الصاروخية الروسية التي نفذ الجيش الروسي من البحر أمس الأحد، دمرت 4 منصات إطلاق لمنظومة “اس-300” وقتلت عددا قد يصل إلى 25 فرداً من عناصر القوات الأوكرانية.

تجدر الإشارة إلى أن سلوفاكيا أكدت يوم الجمعة الماضي أنها نقلت منظومة “إس-300” للدفاع الجوي لأوكرانيا، وقالت إن المنظومة الصاروخية باتت بالفعل موجودة هناك وأنه تم نقلها في سرية تامة خلال اليومين السابقين.

وفي وقت سابق، نقلت وكالات أنباء عن رئيس وزراء سلوفاكيا إدوارد هيغير قوله في الثامن من أبريل الجاري إن بلاده زودت أوكرانيا بمنظومة للدفاع الجوي من طراز إس-300 مضيفا أن ذلك لا يعني أن سلوفاكيا انضمت للنزاع مع روسيا.



وكتب هيغير على حسابه في فيسبوك يوم الجمعة الفائت: “يمكنني أن أؤكد أن جمهورية سلوفاكيا قدمت منظومة الدفاع الجوي إس-300 إلى أوكرانيا”، بحسب فرانس برس.

وأوضح هيغر، أثناء توجهه إلى العاصمة الأوكرانية كييف، أن هذه “الهبة” جاءت استجابة لطلب مساعدة قدمته أوكرانيا لتمكينها من ممارسة “الدفاع المشروع عن النفس” بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن تقديم المنظومة “لا يعني أن جمهورية سلوفاكيا أصبحت طرفا في النزاع المسلح في #أوكرانيا”.