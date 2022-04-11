11-04-2022
الكهرباء تحدد سعر الكيلو واط للخطوط الزراعية
حددت وزارة الكهرباء في سوريا سعر الكيلو واط الساعي على الخطوط المعفية من التقنين للأغراض الزراعية بسعر 80 ليرة سورية.
المدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء المهندس “فواز الظاهر” قال إن «هذا القرار يأتي لدعم المشتركين لأغراض الري والإنتاج الزراعي بما فيها منشآت وغرف الخزن والتبريد المرخصة لخزن المنتجات الحيوانية
والزراعية لتتم محاسبتهم بتعرفة الإعفاء من التقنين الكلي أو الجزئي بسعر 80 ل.س/ك.و.س ولكامل الكمية المستهلكة وذلك تشجيعاً للمنتجات الزراعية».
يذكر أن سعر الكيلو واط الساعي وصل إلى 300 ليرة سورية.
إضافة تعليق جديد