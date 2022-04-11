الكهرباء تحدد سعر الكيلو واط للخطوط الزراعية

11-04-2022

الكهرباء تحدد سعر الكيلو واط للخطوط الزراعية

حددت وزارة الكهرباء في سوريا سعر الكيلو واط الساعي على الخطوط المعفية من التقنين للأغراض الزراعية بسعر 80 ليرة سورية.

المدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء المهندس “فواز الظاهر” قال إن «هذا القرار يأتي لدعم المشتركين لأغراض الري والإنتاج الزراعي بما فيها منشآت وغرف الخزن والتبريد المرخصة لخزن المنتجات الحيوانية 
والزراعية لتتم محاسبتهم بتعرفة الإعفاء من التقنين الكلي أو الجزئي بسعر 80 ل.س/ك.و.س ولكامل الكمية المستهلكة وذلك تشجيعاً للمنتجات الزراعية».

يذكر أن سعر الكيلو واط الساعي وصل إلى 300 ليرة سورية.

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