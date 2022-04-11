بين رمضانين.. الأسعار ارتفعت 500%

يبدو أن السمة الأبرز في الأسواق السورية هذا العام هي الارتفاعات القياسية التي سجلتها الأسعار في رمضان هذا العام، خاصة إذا ما قورنت بأسعار شهر #رمضان الماضي.

ولعل اللافت للنظر أن ارتفاعات هذا العام فاقت كل التوقعات وسجلت معدلات زيادة قياسية في بعض المواد تجاوزت 500 %.

وفي مقارنة صغيرة أجرتها صحيفة “#تشرين” المحلية، في تقرير لها، فقد سجلت أسعار معظم أنواع السلع الغذائية والخضار واللحوم ارتفاعاً واضحاً وقياسياً خلال شهر رمضان الحالي مقارنة بالعام الماضي، وفي جدول المقارنة تبيّن أن الارتفاع في الأسعار كان كبيرا تراوح بين 100 إلى 500 %.

وبحسب الصحيفة المحلية، كان سعر لحم الخروف من 15000 ليرة سورية للكيلو خلال رمضان الماضي وصولا إلى 30000 ليرة خلال رمضان الحالي أي بزيادة نسبتها 100 %، بينما ارتفع كيلو لحم العجل بالنسبة نفسها من 12000 ليرة إلى 25 ألفا، أما الفروج فقد شهد ارتفاعاً هو الآخر بين “الرمضانين”، إذ ارتفع خلال عام من 5000 ليرة إلى 9500 ليرة بنسبة فاقت 90 %، وطبق البيض الذي وصل في رمضان الحالي إلى 13000 ليرة، إذ كان يباع خلال رمضان الماضي بـ7500 ليرة بارتفاع نسبته 80 % تقريباً.

وتشير المعطيات في الأسواق السورية، إلى تضاعف أسعار العديد من أصناف المواد الغذائية، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر ارتفاع كيلو الحلاوة النوع الأول من 8000 ليرة العام الماضي وصولا إلى 13000 ليرة، والبرغل الخشن من 1500 ليرة إلى 6000 ليرة بزيادة 400 %، كما سجلت أسعار التمور ارتفاعات قياسية هذا الموسم، إذ ارتفع سعر كيلو التمر نوع (خلاصن) من 4000 ليرة في رمضان الماضي إلى 12000 ليرة هذا العام بزيادة قدرها 300 %.

كما شهدت أسعار بعض أنواع الخضار ارتفاعاً ملحوظاً وسجلت فرقاً عن شهر رمضان الماضي مثل البندورة، التي وصلت هذا الموسم إلى 5000 ليرة سورية في حين كانت تباع في رمضان الماضي بـ 1000 ليرة بزيادة 500 %، والبطاطا من 900 إلى 3000 ليرة والبصل اليابس الذي تجاوز عتبة 2500 ليرة بعدما كان يباع بـ1200 ليرة، والكوسا التي وصلت هذا الموسم إلى 4000 ليرة، في حين كانت قبل عام بـ 1200.

