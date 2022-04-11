كم بلغت عقود البيع والآجار في سوريا.. ؟

بلغ عدد عقود البيع المنفذة في سوريا منذ بداية العام ولغاية 7 نيسان 116.2 ألف عقد.

وزارة المالية في سوريا وفي تقريرها أوحضت أن «هناك زيادة في معدل النمو الأسبوعي تصل إلى 9.4%، وأن الوسطي اليومي لعدد عقود البيع المنفذة في آخر الأسبوع وصل إلى 1993 عقداً.

تتوزع عقود البيع المنفذة على المحافظات في سوريا كما يلي: ريف دمشق 25.8 ، اللاذقية 11.8%، حلب 11.7% حمص 11.3%, طرطوس 10.7%، وحماة 10.2%، ودمشق 7.5%، درعا 5.8%، والسويداء بنسبة 3.6%».

وبلغ عدد عقود البيع المنفذة من 3 أيار ولغاية 7 نيسان 302 ألف عقد، أما إجمالي القيم الرائجة لعقود البيع المنفذة من بداية العام ولغاية 7 نيسان فقد وصلت إلى 3227 مليار ليرة، بمعدل نمو أسبوعي مقدر بنحو 8.3%.

وبلغ الوسطي اليومي للقيم الرائجة لعقود البيع المنفذة في آخر أسبوع 49.4 مليار ليرة، أما إجمالي القيم الرائجة لعقود البيع المنفذة من بداية العام ولغاية 7 نيسان فبلغت 9679 مليار ليرة، حيث توزعت قيم العقود المنفذة في المحافظات كما يلي: ريف دمشق 28%، دمشق 22.3%، حلب 13.6%، اللاذقية 9.4%، طرطوس 8.1%، حمص 6.6%، وحماة 6.4%، ودرعا 4.3%، والحسكة 0.4%.

وبلغ عدد عقود الإيجار من بداية العام ولغاية 7 نيسان 57.2 ألفاً، بمعدل نمو أسبوعي 6.9% وبوسطي يومي لعدد عقود الإيجار المنفذة وصل إلى 745 عقداً توزعت على المحافظات وفق النسب التالية: دمشق 33.2%، ريف دمشق 19.5%، اللاذقية 13.3%، حلب 11.7%، طرطوس 6.5%، حماة 6.4%، حمص 6.2%، السويداء 1.6%.

كما بلغ عدد عقود الإيجار المنفذة 192.3 ألف عقد.