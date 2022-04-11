محامي حمص الأول يوضح تفاصيل حادثة إطلاق النار على محامي أمام القصر العدلي

تعرّض المحامي عبد الله الخضر لإطلاق نار من قبل مجهولين يستقلون دراجة نارية قرب القصر العدلي بحي الوعر ظهر يوم الأحد، حيث أُسعف إلى مستشفى الوليد وتم إدخاله غرفة العمليات وهو بحالة حرجة.

وأفاد المحامي العام بحمص خالد عز الدين بأن المحامي عبد الله الخضر تعرض لإطلاق نار من قبل مجهولين يستقلون دراجة نارية ظهر يوم الأحد قرب القصر العدلي، مبيناً أنه وفق التحقيقات الأولية إن الحادثة وقعت على خلفية خلاف بين العائلات في قرية عزيزة غربي مدينة حمص منذ أشهر، مؤكداً أن الحادثة ليس لها علاقة بموضوع خلاف بين المحامي وموكلين.

وأوضح المحامي العام بحمص أن فرع الأمن الجنائي تولى التحقيق في الحادثة ويعمل على توقيف الجناة لتقديمهم للعدالة.

وعلم من مصدر طبي أن المحامي ما يزال تحت العمل الجراحي، حيث وصل إلى مستشفى الوليد مصاباً بطلقات نارية عدة ظهر يوم الأحد.



أثر برس