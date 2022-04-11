موقف محرج لـ بايدن والسبب الصين

أثارت تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن” الجدل وتسببت بموقف محرج له بعدما كان يتحدث فيها عن عظمة الأمة الأمريكية ليتلعثم بالحديث ويخرج عن السياق قائلاً: «كنت على سفوح الهملايا».

“بايدن” وفي مقطع الفيديو المتداول، قال: «أمريكا هي أمة يمكن تعريفها بكلمة واحدة، كنت عند سفح الهملايا مع شي جين بينغ أسافر معه، سافرت 17 ألف ميل عندما كنت نائب الرئيس، لا أعلم حقيقة ذلك».

وتفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي واسعاً بعد تصريحات بايدن وإدخاله رحلة مع الرئيس الصيني “شي جين بيغ” بالموضوع.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي لا يزال التفاعل على مقاطع الفيديو للقاء الرئيس الأمريكي السابق “باراك أوباما” وخليفته جو بايدن في البيت الأبيض تثير تفاعلاً بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ملقين الضوء على تصرفات “غريبة” وأشبه بأن بايدن “تائه” على حد تعبيرهم.

وسبق ذلك تفاعل على تصريح لبايدن عن تأثير العقوبات التي فرضتها بلاده والحلفاء الأوروبيون على الاقتصاد الروسي وسعر العملة الروسية “الروبل”، إذ قال مقطع فيديو متداول: «نتيجة لهذه العقوبات غير المعهودة هبط الروبل بصورة شبه فورية إلى حطام، الاقتصاد الروسي.. وهذه حقيقة.. يتطلب نحو 200 روبل تقريباً للحصول على دولار واحد..».