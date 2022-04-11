قريباً الدور الالكتروني في مشفى البيروني

بيّن مدير عام مشفى البيروني إيهاب النقري توجه المشفى خلال الأيام القليلة القادمة إلى تطبيق نظام الدور الالكتروني في مقرها بـ “حرستا” وذلك بعد نجاح التجربة في قسم المزة، على أن يبدأ العمل وتقديم العلاجات اللازمة ضمن الالية المتبعة وخطة المشفى لتنظيم الدور.

ولفت النقري إلى لجنة طبية في المشفى توصف واقع الحالات وتتخذ الاجراء اللازم حيالها، مع وجود عدد من المتخصصين.

كما أكد النقري أن المشفى في وقت الذروة “كل أحد” تستقبل من 1400 لـ 1500 مراجع، لينخفض العدد لما دون الألف خلال بقية الأسبوع.

يشار أن مشفى البيروني يستقبل وسطياً بشكل شهري 750 مريضاً جديداً مصاباً بمرض السرطان.

الوطن أون لاين