زوجة كادت أن تنهي زواجها بسبب مخالفة رادار سرعة

كادت زوجة “متسرّعة” أن تتهم زوجها بالخيانة وتطلب الطلاق، بعدما توصلت بإشعار مخالفة ارتكبها زوجها خلال قيادة سيارته في تركيا.

ورافق إشعار الانتهاك صور التقطتها رادار التحكم بالسرعة في أحد شوارع المدينة التركية.

اشتبهت الزوجة زوجة “المتسرّعة” في الخيانة الزوجية بعد أن ألمحت إلى وجود شخص آخر بجانب زوجها في المقعد الأمامي.

ومما زاد من غضب الزوجة حقيقة أن الوجه الثاني كان غير واضح في الصورة تحت ستار “قوانين الخصوصية” ، مما دفعها للاعتقاد بأن زوجها كان برفقة امرأة أخرى.

في تفاصيل هذه القصة ، اشترى الزوج متين إردجي كبير في سوق للسلع الرخيصة والمستعملة في اسطنبول. ثم وضعه بجانبه في المقعد الأمامي للسيارة وتوجه إلى منزله في هاشم قاسم باشي.

في طريق العودة ، سجلت كاميرا السرعة أنه كان يقود سيارته بسرعة 96 كم/ساعة في منطقة يجب ألا تتجاوز سرعتها 80كم.

لاحقًا ، وصل منزله بلاغ وكانت زوجته نازان أول من فتحته ، ما دفعها إلى حالة من الغضب والغيرة قبل أن تكشف لها حقيقة ما حدث.

الجدير بالذكر أن تركيا في عام 2021 نحو 395 ألف حادث مروري أودى بحياة 2245 شخصا. فضلا عن إصابة أكثر من 255 ألفا آخرين جاء ذلك بحسب تقرير صادر عن الإدارة العامة للمرور في تركيا