حظر التجمعات وسط العاصمة السودانية

أعلنت السلطات السودانية حظر التجمعات وسط الخرطوم، قبيل مظاهرات دعت لها تنسيقية لجان المقاومة للمطالبة بـ"حكم مدني".

ودعت لجنة أمن ولاية الخرطوم في بيان، المواطنين إلى أن يكون تجمع المواكب (المظاهرات) في الميادين العامة بالمحليات يوم الاثنين، بالتنسيق مع لجان أمنها، والابتعاد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية.

وأضافت أن منطقة وسط الخرطوم من سكة الحديد جنوبا حتى القيادة العامة شرقا وحتى شارع النيل شمالاً، غير مسموح بالتجمعات فيها.

وطالبت اللجنة المتظاهرين بـ"الالتزام بالسلمية في المواكب"، مؤكدة أنها ستقوم بواجباتها نحو تأمين المواكب والتجمعات وتمكينها من توصيل رسالتها.

في سياق آخر، أقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان للمرة الثانية مديرَ الإذاعة والتلفزيون.

وفي وقت سابق، دعت تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم إلى المشاركة في "مليونية 11 نيسان"، وهو ما يوافق تاريخ عزل الرئيس السابق عمر البشير عام 2019.