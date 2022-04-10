قريبا استخدام تقنية FTTC في تقديم خدمات الإنترنت

تعمل الشركة السورية للاتصالات على مشروع دراسة استخدام تقنية FTTC والتي تعني توصيل الألياف الضوئية إلى الرصيف ويتم من خلالها ربط كبائن الاتصالات التي تقدم خدمات الاتصال والحزمة العريضة المركبة على الأرصفة مع المركز الأم باستخدام الألياف الضوئية على أن يبقى المقطع الأخير باتجاه المشتركين باستخدام الكوابل النحاسية.

وأوضح مدير الإدارة الفنية في الشركة المهندس مصعب الحاج علي أن الهدف من هذه التقنية تقصير الكبل النحاسي المستخدم لربط المشتركين إلى الحد الأدنى كما تعد حلاً وسطاً بين التقنيات النحاسية وتقنية FTTH الضوئية إضافة إلى تخفيض التكاليف لأن تكلفة الكبل النحاسي أكبر بكثير من الكبل الضوئي.

وأضاف الحاج علي: يمكن الاستمرار بتخديم المشترك باستخدام بوابات XDSL المعتمدة على الكوابل النحاسية بأقصر مسافة ممكنة ما يسمح بتأمين خدمات الحزمة العريضة بسرعات عالية دون تشوه في الإشارات المرسلة أو تدن في السرعة المحددة التي تفرضها طبيعة الكوابل النحاسية.

وتمتاز الكوابل الضوئية حسب الحاج علي بأنها لا تسبب تشويشاً على الإشارة المرسلة “الضوئية” ولا تخفض من السرعة مع ازدياد المسافة حيث تصل إلى كبائن FTTC بالسرعة والشكل المطلوبين ومنها إلى المشتركين عبر المقطع النحاسي القصير وهذا ما يخفف قدر الإمكان من الآثار السلبية.