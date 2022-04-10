إيقاف نقل العاملين أو إشغال مراكز العمل المعلن عنها في المسابقة المركزية

10-04-2022

إيقاف نقل العاملين أو إشغال مراكز العمل المعلن عنها في المسابقة المركزية

أصدر المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء بلاغاً طلب فيه من الجهات العامة إيقاف نقل العاملين أو تعيينهم أو إشغال مراكز العمل المعلن عنها في المسابقة المركزية حتى انتهاء إجراءاتها وذلك بهدف الحفاظ على حقوق المتقدمين إلى مراكز العمل المعلن عنها في المسابقة وحرصاً على سلامة ودقة الإجراءات.

ويأتي البلاغ إشارة إلى القرار المتضمن تولي وزارة التنمية الإدارية تنظيم مسابقة للفئتين الأولى والثانية واختبار للفئات الثالثة والرابعة والخامسة في الجهات العامة للتعيين الدائم أو التعاقد المؤقت السنوي.

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