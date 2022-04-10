التربية تصدر تعليمات استرداد الكتب المدرسية

10-04-2022

التربية تصدر تعليمات استرداد الكتب المدرسية

أصدرت وزارة التربية اليوم تعليمات استرداد الكتب المدرسية الموزعة مجاناً في مرحلة التعليم الأساسي في نهاية العام الدراسي الحالي 2021-2022.

وطلبت الوزارة من مديرياتها في المحافظات العمل على استرداد الكتب المدرسية مبينة أن هذا الإجراء يأتي حرصاً منها على الاستخدام الأمثل للكتاب المدرسي من قبل التلاميذ وتخفيضاً لأعداد النسخ المطبوعة سنوياً والحفاظ على الكتاب المدرسي والحد من هدره.

وأوضحت الوزارة أن جميع الكتب المدرسية الموزعة مجاناً تسترد من تلاميذ الصفوف من الأول وحتى التاسع من مرحلة التعليم الأساسي عدا الطلاب الراسبين في الصف التاسع فيحتفظون بكتبهم فيما لا تسترد الكتب من تلاميذ الحلقة الثانية للتعليم الأساسي في مدارس المتفوقين وتبقى بحوزتهم.

ولفتت الوزارة إلى أن الاحتفاظ بالكتب المستردة من التلاميذ نهاية العام الدراسي الحالي يكون في المدارس ويتم الاحتفاظ بجميع الكتب ذات الطبعات القديمة الموجودة في المدارس إلى حين صدور تعليمات حول إعادة توزيع الكتب المدرسية للعام الدراسي  2022-2023.

وأشارت التعليمات إلى أنه سيتم تغريم تلاميذ الصفوف من الرابع وحتى التاسع بقيمة كل كتاب لا تتم إعادته إلى المدرسة إذا كان موزعاً مجاناً للمرة الأولى فقط وبموجب إيصالات مالية معتمدة ترفق بجداول منظمة لهذه الغاية داعية الراغبين بمعرفة المزيد من التفاصيل للدخول إلى موقع الوزارة الإلكتروني.

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