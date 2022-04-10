الاحتلال الأمريكي يدرب إرهابيين لتنفيذ هجمات في سورية

أجرى مدربون تابعون للاحتلال الأمريكي تدريبات مكثفة على قواذف RPG وصواريخ تحمل على الكتف لمجموعة من إرهابيي تنظيم (داعش) الذين يحتجزهم في سجن قاعدته العسكرية في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال الأمريكي كثف خلال الأيام الأخيرة تدريباته لمجموعة من إرهابيي تنظيم (داعش) الذين يحتجزهم في سجن قاعدة الشدادي بالريف الجنوبي على الرمي بالسلاح الخفيف أولاً ثم على قواذف RPG وصواريخ تحمل على الكتف.

وبينت المصادر أن مدربي الاحتلال الأمريكي يجرون تدريبات أيضاً لعشرة إرهابيين على رمي الصواريخ المضادة للدروع والطائرات تمهيداً لنقلهم خلال فترة قصيرة الى بادية دير الزور وبادية تدمر لمهاجمة مواقع للجيش العربي السوري والمرافق الحيوية والتجمعات السكانية في البادية السورية.

وتحدثت تقارير إعلامية متطابقة على مدى الأشهر الماضية عن قيام قوات الاحتلال الأمريكي بنقل المئات من إرهابيي تنظيم (داعش) من العراق ومن السجون التي تسيطر عليها مع ميليشيا “قسد” في الحسكة إلى محيط قاعدة الاحتلال في منطقة التنف على الحدود السورية الأردنية لإعادة تدريبهم وتسليحهم تمهيداً لنشرهم في البادية السورية لتنفيذ هجمات إرهابية ضد الدولة السورية والمواطنين.