ليلة باردة تنذر بمنخفض جوي منتصف الأسبوع

تحدث رئيس مركز التنبؤ في المديرية العامة للأرصاد الجوية شادي جاويش لجريدتنا، عن أحوال الطقس خلال الأيام المقبلة في سوريا.

وذكر جاويش أنه خلال اليومين الماضيين كان هناك انخفاض واضح على درجات الحرارة نتيجة مرور كتلة هوائية باردة نسبياً أثرت على البلاد، حيث انخفضت درجات الحرارة في معظم المناطق، مع بقائها أعلى من معدلاتها بحوالي 2-4 درجات مئوية.

وأضاف أن المناطق الشمالية كانت الأكثر تأثراً، حيث سجلت درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بقليل في تلك المناطق.

كما أشار إلى أن درجات الحرارة تعود للارتفاع حتى منتصف الأسبوع، وتتجاوز معدلاتها الطبيعية بحوالي 3-6 درجات مئوية، والجو صحواً بشكل عام، وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

المتنبئ توقع أن تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة بدءاً من مساء يوم الاثنين، حيث تنخفض درجات الحرارة يومي الثلاثاء والأربعاء، دون معدلاتها الطبيعية بحوالي 2-4 درجات مئوية.

وتابع جاويش أن الجو سيكون بارد نسبياً، ومن المتوقع أن تنخفض الحرارة في دمشق والمنطقة الجنوبية إلى حدود 20 درجة مئوية نهاراً، وتكون أقل من ذلك في المناطق الشمالية.

ولفت إلى أن تأثير هذا المنخفض سيستمر حتى نهاية الأسبوع، لتعود درجات الحرارة للارتفاع خلال عطلة نهاية الأسبوع.