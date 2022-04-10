أسعار الغذاء تحدث طفرة في ثروة عائلة أمريكية !

ارتفاع أسعار الغذاء واضطراب الأسواق العالمية للسلع الأولية أحدثا طفرة في ثروة عائلة المليارديرات المالكة لأكبر شركة مغلقة في أمريكا.

وانضم 3 آخرون من أفراد عائلة كارجيل – الأشقاء: «جيمس كارجيل، وأوستن كارجيل، وماريان ليبمان» – إلى صفوف أغنى 500 شخص في العالم بفضل حصصهم في شركة التصنيع الغذائي “كارجيل” (Cargill)، ومقرها ولاية مينسوتا.

وقد ارتفعت ثروتهم بنسبة 20% هذا العام إلى 5.3 مليار دولار، وفق مؤشر “بلومبرغ بليونيرز”.

أفراد العائلة ممن يندرجون فعلاً ضمن أغنى 500 شخص؛ بينهم بولين كيناث، حفيدة مؤسس الشركة وليام والاس كارجيل، و غويندولين سونتايم ماير، وذلك بثروة تبلغ 7.8 مليار دولار لكل منهما.

ويستحوذ أكثر من 20 فرداً من عائلتي كارجيل وماكميلان الممتدتين على 87% من الشركة المغلقة، التي تأسست عام 1865 بمخزن واحد للحبوب في مدينة كونوفر، بولاية آيوا.

وجاءت عائلة كارجيل في الترتيب 11 في قائمة “بلومبرغ” لأغنى العائلات في العالم عن شهر أيلول بثروة مشتركة بلغت قيمتها 51 مليار دولار في ذلك الوقت.