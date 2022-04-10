الولد يقتل والده في طرطوس

تمكن فرع الأمن الجنائي في طرطوس من كشف ملابسات جريمة قتل رجل خمسيني بقرية خربة الأكراد بريف طرطوس.

وكان رجل لقي حتفه بظروف غامضة على سطح منزله في قرية “خربة الأكراد”، عبر أداة حادة ضُرب بها على رأسه، وكشفت مصادر محلية حينها أن سبب الوفاة أذية دماغية ناجمة عن رض على الرأس، بينما التحقيقات مازالت جارية لمعرفة ملابسات الحادثة.

أما في جديد التحقيقات فقد توصل الأمن الجنائي في طرطوس إلى معلومات صادمة تثبت أن ولده الذي يبلغ من العمر 27 سنة هو القاتل.

وبمواجهة الجاني بالوقائع اعترف بجريمته، حيث ساهم وجود الكلاب خارج المنزل أثناء تنفيذ الجريمة وعدم سماع النباح أن الفاعل من داخل المنزل وليس خارجه.

وفي تفاصيل الحادثة أن «الرجل (52 عاماً) تناول العشاء وصعد إلى سطح منزله من أجل النوم، وعندما ذهبت زوجته لإيقاظه تفاجأت بالدماء تسيل من رأس زوجها».

و بعد إسعافه إلى المشفى من قبل إخوته، توجهت الشرطة والقضاء الجنائي إلى مكان الجريمة، ولم يتم العثور على أي أدلة للجريمة، باستثناء الدم الجامد على الأرض.

و وقعت الجريمة بعد منتصف الليل، وتمت بواسطة أداة حادة ضُرب بها المغدور على رأسه.

يذكر أنه لا يوجد للمجني عليه أي عداوات، ولا أي دلائل على عملية سرقة، باعتبار أن أولاده الثلاثة كانوا في المنزل، مبيناً أن الضحية ميسور مادياً.