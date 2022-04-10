غوغل: سكوتر لكل موظف فيها

كشف موقع ذي فيرج (The Verge)، عن استعداد ​شركة “غوغل” (​Google​) لإعادة موظفيها إلى المكتب هذا الأسبوع، معتمدة على آلية التحفيز، عبر عرض مكافأة إضافية، للموظفين تتضمن دراجات كهربائية مجانية (سكوتر) للمساعدة في تسهيل الانتقال.

ويتعاون عملاق التكنولوجيا مع صانع السكوتر الإلكتروني أوناغي (Unagi)، لإطلاق برنامج جديد يسمى “رايد سكوت” (Ride Scoot)، حيث يمكن لمعظم العاملين في غوغل ب​الولايات المتحدة​ الحصول على تعويض عن التكلفة الكاملة للاشتراك الشهري في طراز “أوناغي ون” (Unagi One) الأنيق الذي يباع بسعر 990 ​دولار​ًا، وهو عبارة عن سكوتر خفيف الوزن ثنائي المحرك تبلغ سرعته القصوى 20 ميلا (32 كيلومترا) في الساعة، ومداه يصل إلى 15.5 ميلا (25 كيلومترا).

وأشار المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوناغي، ديفيد هايمان، أن “الفكرة كانت مساعدة موظفي غوغل في الوصول إلى العمل أو حتى إلى أقرب محطة للحافلات، حيث تشتهر غوغل بتقديم خدمة حافلات مجانية لموظفيها في وادي السيليكون”، وأوضح “أنهم يعلمون أن هناك مخاوف بين الموظفين. لقد اعتاد الناس حقًا على العمل من المنزل. وغوغل تحاول فقط القيام بكل ما في وسعها لتحسين تجربة العودة”.

وبعد عامين من تغير أنماط العمل بسبب الوباء، ومع تراجعه، يتضاعف عدد الشركات التي تعود إلى مكاتب العمل، مما يجعلها في صراع مع القوى العاملة التي اعتادت العمل في المنزل.

وأنفقت غوغل المليارات على توسيع مكاتبها خلال فترة الوباء، في إشارة إلى أنها متفائلة بشأن عودة الموظفين إلى العمل في نهاية المطاف، وقد أبدت استعدادها لإنفاق الأموال على الامتيازات لإغراء الموظفين بالعودة.

واعتمدت غوغل على السكوترات المجانية كحافز محتمل، ووجدت في أوناغي شريكا راغبا. وبالإضافة إلى جمع أكثر من 10 ملايين دولار من تمويل رأس المال الاستثماري العام الماضي، أطلقت الشركة -التي تتخذ من أوكلاند مقرا لها- اشتراكا كبديل للملكية.

فمقابل 49 دولارا في الشهر، يمكن للعملاء في مدن محددة الحصول على نموذج “أوناغي ون” الذي يتم تسليمه إلى باب منزلهم. هناك أيضًا رسوم اشتراك بقيمة 50 دولارًا، ولكن يتم تضمين الصيانة والتأمين من السرقة أو التلف في الرسوم الشهرية.

ومع ذلك، لن تقوم شركة أوناغي فقط بتوزيع سكوترات مجانية لكل موظف في غوغل، بل تخطط لإنشاء أكشاك في مكاتب غوغل المختلفة لتسجيل الموظفين للحصول على اشتراك شهري في السكوتر بسعر مخفض قدره 44.10 دولارًا شهريًا، بالإضافة إلى رسوم التسجيل البالغة 50 دولارًا والتي سيتم سداد إجماليها بالكامل بواسطة غوغل.

وستتم أيضًا إضافة اشتراكات السكوتر كخيار نقل إلى بوابة الموظفين الداخلية في غوغل، وستستضيف غوغل وأوناغي أيامًا توضيحية للموظفين لتجربة السكوتر في مواقع مكاتب مختلفة.

ويجب على الموظفين أيضا استخدام السكوتر لما لا يقل عن 9 عمليات نقل على الأقل شهريًا، للحصول على تعويضات اشتراكهم الشهري كاملة.

ضافة إلى المقرّ الرئيسي لشركة غوغل في ماونتن فيو، تشمل المواقع المؤهلة الأخرى سياتل، وكيركلاند، وإيرفين، وصنيفيل، وبلايا فيستا، وأوستن، و​نيويورك​.

ولفت هايمان إلى أن “أوناغي أبرمت صفقات مع أرباب العمل الكبار الآخرين، بما في ذلك سيلزفورس (Salesforce)، لإضافة سكوترات كهربائية كميزة نقل محتملة للموظفين، إما كتعويض أو بسعر مخفض. وهي تعمل أيضًا مع عدد من الفنادق والمساكن”.