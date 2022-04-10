المركزي الروسي يسمح ببيع القطع الأجنبي

كشف البنك المركزي الروسي، سيسمح مجدداً اعتباراً من 18 نيسان ببيع العملات الأجنبية بعد تعليق هذا الأمر مطلع آذار إثر العقوبات الغربية بسبب الحرب في أوكرانيا، وبالتزامن مع تحسن سعر صرف الروبل.

البنك المركزي وفي بيان، قال إن «المصارف الروسية يمكنها استئناف بيع العملات الأجنبية نقدا للمواطنين اعتبارا من 18 نيسان 2022»، موضحاً أنه «لا يمكنه بيع سوى العملات الأجنبية التي تتلقاها البنوك اعتبارا من نيسان».

وكان قد خُفّف الإجراء السابق أيضاً الجمعة، إذ أعلن البنك المركزي أن إجراء السحب لم يعد متاحا بالدولار الأمريكي فقط، ولكن أيضا باليورو.

وأعلنت القيود الصارمة على التعاملات بالعملات الأجنبية في روسيا مع تراجع قيمة الروبل إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل العملات الغربية، إلا أنه عاد واسترد افضل قيمه له رغم تشديد العقوبات.