روسيا تستعين بقائد خدم في سوريا لإدارة عملية أوكرانيا   

توقعت تقارير غربية تحسن أداء القوات الروسية في أوكرانيا عقب استعانة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقائد روسي، خدم ضمن القوات الروسية العاملة في سوريا.

ونقلت "بي بي سي" عن مصدر مطلع في حلف "الناتو" قوله إن "الجنرال ألكسندر دفورنيكوف، الذي قاد العمليات العسكرية في سوريا، عُيّن قائداً جديداً للحملة الروسية في أوكرانيا".

وأضاف المصدر أن "هذا القائد على وجه التحديد يمتلك خبرة كبيرة في العمليات الروسية في سوريا، لذلك نتوقع أن تتحسن القيادة والسيطرة بشكل عام في أوكرانيا".

وقال مسؤول غربي للشبكة إن روسيا تحاول إعادة التموضع العسكري في أوكرانيا، رغم أن "الضرورات السياسية قد تكون لها الأسبقية على الأولويات العسكرية".

وبرر المسؤول التوجه الروسي، بأن موسكو تريد تحقيق نوع من النجاح قبل 9 أيار، الذي يتزامن مع احتفال البلاد بذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية.

وبحسب الشبكة البريطانية، فإن روسيا تضع أمام عينيها السيطرة على كامل إقليم دونباس، شرقي أوكرانيا، من خلال تعيين القائد الجديد.

وحتى الآن، لم يصدر بعد أي تعليق من الجانب الروسي على تلك التقارير، بينما أكدت مصادر روسية غير رسمية لـ "سي إن إن" ما أوردته "بي بي سي".



من هو دفورنيكوف ؟

القائد الروسي ألكسندر دفورنيكوف، هو من رسم خط العمليات العسكرية الروسية منذ عام 2015، وهو شغل في البداية منصب النائب الأول لقائد المنطقة العسكرية الوسطى.

وبعدما خرج منها في الأشهر الأولى من 2016 تولى منصب قائد المنطقة العسكرية الجنوبية.

وفي آذار 2016 كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قد منحه لقب "بطل روسيا"، على ما أنجزه

من نجاحات عسكرية في سوريا.

ودفورنيكوف، هو أحد قيادات موسكو التي فرض عليها قبل الاتحاد الأوروبي عقوبات عام 2019 لدوره في اعتراض 3 سفن بحرية أوكرانية بمضيق كيرتش عام 2018.