هجوم لاذع من كوريا الشمالية على بايدن

نشرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية تعليقاً سياسياً، تضمن هجوماً لاذعاً على الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمناسبة وصف الأخير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب".

وقالت الوكالة: إن "الحكاية الأخيرة هي عن الرئيس التنفيذي الأمريكي الذي تحدث بالسوء عن الرئيس الروسي استناداً إلى معلومات لا أساس لها".

وأضافت: "مثل هذه التصريحات المتهورة لا يمكن أن يدلي بها سوى أحفاد اليانكيز الذين يتقنون العدوانية وحبك المؤامرات".

وتوصل إلى أن "الاستنتاج يمكن أن يكون أن هناك مشكلة في قدرته الفكرية، وتصريحاته المتهورة ليست سوى استعراض لحماقة رجل عجوز يعاني خرف الشيخوخة".

وتابع: "يبدو مستقبل الولايات المتحدة قاتماً بوجود مثل هذا الرجل الضعيف في السلطة".

ويأتي الهجوم الكوري الشمالي، بعد إعلان بيونغيانغ دعمها للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وسبق أن اتهمت كوريا الشمالية الناتو والولايات المتحدة بافتعال الأزمة الأوكرانية.

ولوسائل الإعلام في كوريا الشمالية تاريخ طويل بالتهجم على قادة المعادين للدولة الشيوعية، فهي اتهمت بايدن أنه "كلب مسعور، يجب أن يضرب بالعصا حتى الموت".

وصفت ترامب بـ "الخرف والمختل" وأوباما بـ "القرد" وجورج دبليو بوش بـ "الرجل الأحمق.

ووصلت الانتقادات إلى رئيسة كوريا الجنوبية بارك غن هي، التي وصفها الإعلام الكوري الشمالي بـ "بائعة الهوى الماكرة".