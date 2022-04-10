إنقاذ طفلة وانتشال جثة أخرى من بركة تجمع مياه في حمص

10-04-2022

إنقاذ طفلة وانتشال جثة أخرى من بركة تجمع مياه في حمص

إنقاذ طفلة وانتشال جثة أخرى من بركة تجمع مياه في حمص

تمكنت شرطة ناحية الحواش والدفاع المدني في حمص والهلال الأحمر من انتشال جثة طفلة سقطت وشقيقتها في بركة تجمع مياه بسهل البقيعة في حمص.

وقالت وزارة الداخلية إن أخبارا وردت إلى شرطة ناحية الحواش بحمص حول وقوع طفلتين في بركة تجمع مياه وغرق إحداهما وإنقاذ الأخرى.

وتوجهت دورية من شرطة ناحية الحواش والدفاع المدني في حمص والهلال الأحمر إلى المكان وتم انتشال جثة الطفلة وايداعها مشفى الحواش وحددت هيئة الكشف الطبي والقضائي سبب الوفاة (قصور تنفسي).

وبالتحقيق تبين أنه أثناء لعب الفتاتين ريما مقدسي تولد 2018 وميري مقدسي تولد 2012 بجانب البركة سقطت ريما في البركة فحاولت شقيقتها ماري انتشالها ولكنها لم تستطع وسقطت في البركة، وسمعت فتاة في الجوار صراخهما فأخبرت جدهما الذي استطاع إنقاذ ميري ولم يستطع إنقاذ شقيقتها.

نظم الضبط اللازم وتم تسليم جثة الطفلة لذويها أصولا.

 

المصدر : وزارة الداخلية

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