موسكو: قد ندخل في مواجهة عسكرية مباشرة مع واشنطن

حذّر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، من أن تؤدي الإجراءات الغربية الأخيرة خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين واشنطن وموسكو.



وقال أنطونوف لمجلة “نيوزويك” الأميركية: “الدول الغربية متورّطة بشكل مباشر في الأحداث الجارية، حيث تواصل ضخّ الأسلحة والذخيرة إلى أوكرانيا، وبالتالي التحريض على المزيد من إراقة الدماء”.

وأضاف: “الغرب الذي يمدّ أوكرانيا بالسلاح يتصرف بشكل خطير واستفزازي وإنّ المعدات العسكرية المورّدة هدف مشروع للقوات المسلحة الروسية”.



وتابع: “هذه الأعمال الاستفزازية يمكن أن تقود الولايات المتحدة والاتحاد الروسي إلى طريق المواجهة العسكرية المباشرة”.

يُذكر أنّ أوكرانيا طلبت مؤخراً من دول حلف الناتو المزيد من الأسلحة لمحاربة القوات الروسية، من طائرات وآليات مصفّحة ومنظومات مضادة للطائرات.

بدوره حلف الناتو قال: الدول الأعضاء ستصغي إلى الحاجات التي ستطلبها أوكرانيا في هذا المجال وستناقش كيفية الاستجابة لها.

