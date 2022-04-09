الجيش الروسي يدمر 65 موقعاً عسكرياً أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 65 موقعاً عسكرياً بينها أربعة مراكز قيادة ومراكز اتصالات وثلاثة مراكز لوجستية في أوكرانيا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم “دمرت المقاتلات الروسية 65 منشأة عسكرية في أوكرانيا من بينها أربعة مراكز قيادة ومراكز اتصالات وثلاثة مستودعات لوجستية إضافة إلى 41 مركزاً يحوي معدات عسكرية أوكرانية”.

وأضافت الوزارة “أسقطت أنظمتنا الدفاعية الجوية ثلاث طائرات دون طيار أوكرانية اثنتان في مناطق ماريوبول وكاليننسكو ومسيرة من طراز بيرقدار تي بي 2 في منطقة خاركيف”.

وأشارت الوزارة إلى أن القوات الروسية أسقطت منذ بداية العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان دونباس 127 طائرة و98 مروحية و428 مسيرة ودمرت 2037 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى و229 قاذفة صواريخ متعددة و886 مدافع هاون.