طرطوس تستأنف ضخ المياه من 4 مشاريع مائية

اعلنت مؤسسة مياه طرطوس عن استئناف ضخ المياه من مشاريع /بعمرة قديم – بعمرة جديد -السيسنية/ في ريف صافيتا ، وذلك بعد أن إيقافه لمدة يوم ونصف نتيجة زيادة طارئة وبسيطة بنسبة النشادر في مياهها.



وأشار مدير عام المؤسسة المهندس عيسى حمدان إلى مطابقة نتائج العينات التي تم قطفها وتحليلها اليوم للمواصفات القياسية السورية لذلك تم استئناف الضخ من هذه المشاريع علماً أن المؤسسة قامت بالعديد من الإجراءات تمثلت بالضخ خارج الشبكة وغسيل الخزانات واستمرار قطف العينات وتحليلها إضافة إلى تزويد المواطنين بالمياه عن طريق صهريج المؤسسة.

من جهة ثانية أكد حمدان في تصريحه لصحيفة الوطن أنه وبعد جولة ميدانية قام بها على قطاع مشروع مياه البيضا في ريف بانياس أمس وبرفقته مديرو الوحدات والصيانة والدراسات ورئيس وحدة بانياس بناءً على شكاوى المواطنين فقد باشرت المؤسسة باتخاذ بعض الإجراءات الإسعافية الكفيلة بتحسين الواقع المائي في القرى التي تشرب من هذا المشروع (بديغان – بيت السخي – الزوبة – انتوز – العرقوب -سريدين) خلال الأيام القليلة القادمة.