نحو 6 مليارات تعويضات نهاية الخدمة لمسرحي طرطوس

كشف مدير فرع بريد طرطوس سامي علي، أن قيمة المبالغ المالية التي سُلمت كتعويضات نهاية خدمة لمن تم تسريحهم من الخدمة العسكرية ستة مليارات و470 مليون ليرة حتى تاريخ 3 نيسان، منها مليار و770 مليون تم دفعها لـ 650 مسرّحاً ممن صدر قرار تسريحهم بتاريخ (1-12-2021،) و 4 مليارات و700 مليون ليرة تم تسليمها لـ 1857 مسرّحاً ممن تم تسريحهم بـ (1-1-2022)، لافتاً إلى أن الفرع مستمر بدفع التعويضات لما لم يتسنَ له استلام تعويضاته.



ولفت علي، أن الفرع أصدر من بداية العام وحتى نهاية شهر آذار 66173 وثيقة غير عامل ويعود هذا العدد الكبير للمسابقة المركزية التي انتهى التقديم إليها في 17 آذار.



وأوضح فرع بريد طرطوس والمكاتب التابعة له على أنه بلغ عدد الرواتب المدفوعة من خلال خدمة الصراف العقاري التي تم تفعيلها منذ ستة أشهر 2163 راتباً، كما تم إيصال 9946 راتباً للمنازل، وتسليم 120 ألف راتب للمتقاعدين تأمينات اجتماعية، و10700 راتب للتأمين والمعاش، وبلغ عدد دافعي رسوم الجامعة الافتراضية 853 طالباً وطالبة بقيمة 77 مليون ليرة تقريباً حتى 3 نيسان.



إضافة إلى أن الفرع ومكاتبه قدم 12923 خدمة سجل مدني، ولفت علي إلى أن خدمة الحوالات البريدية (فورية، عادية) إيجار مستمرة في فرع بريد طرطوس ومكاتبه.