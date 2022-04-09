السعودية : عدد الحجاج سيرتفع إلى مليون شخص من داخل وخارج المملكة

09-04-2022

السعودية : عدد الحجاج سيرتفع إلى مليون شخص من داخل وخارج المملكة

كشفت السلطات السعودية عن اتخاذها قرار  برفع عدد الحجاج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها ، بينما وكالة الأنباء السعودية عن وزارة الحج والعمرة قولها إن حج هذا العام سيكون للفئة العمرية أقل من 65 عاماً، مع اشتراط استكمال جرعات اللقاح الأساسية لفيروس كورونا والمعتمدة في وزارة الصحة.

وسيكون الحجاج موزعين وفقاً للحصص المخصصة للدول مع الأخذ بالتوصيات الصحية، وذلك بعد عامين من القيود بسبب فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة وفقاً لموقع CNBC عربي أنه يشترط على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص PCR سلبي لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى السعودية.

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