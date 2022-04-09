الدفاع الروسية: تدمير مستودع كبير للذخائر للقوات المسلحة الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم تدمير مستودع كبير للذخائر تابع للجيش الأوكراني قرب بلدة نوفوموسكوفسك بمقاطعة دنيبروبتروفسك بصواريخ جوية عالية الدقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء ايغور كوناشينكوف في إحاطة إعلامية: “تم تدمير طائرة من طراز ميغ 29 وحوامة من طراز مي 8 ومستودع للذخيرة الجوية في مطار ميرغورود العسكري بمحافظة بولتافا بعد اكتشاف تلك الأهداف من قبل الاستطلاع الجوي الروسي”.

وأضاف كوناشينكوف إن وسائط الدفاع الجوي المضاد الروسية أسقطت في الجو 4 مسيرات أوكرانية في بلدات بيلوغوركا وكراسنوغاروفكا أوكرواتيا بالكا.

كما دمر الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية التابعة للقوى الجوفضائية الروسية 85 من المنشآت الأوكرانية بينها مركزان للقيادة و3 راجمات للصواريخ و4 مدافع ذاتية الحركة ومستودع ميداني للذخيرة يحتوي على مركز للتزويد القتالي ومستودعان لمواد التزويد المادي التقني وكذلك 4 مراكز محصنة وموقع لحشد المعدات القتالية.

وأكد كوناشينكوف أنه تم منذ بدء العملية الخاصة إسقاط 127 طائرة و 98 حوامة و425 مسيرة و2031 دبابة وغيرها من الآليات المدرعة و228 راجمة صاروخية و880 مدفعاً ميدانياً ومدفع هاون وكذلك 1932 من المركبات العسكرية الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

ولفت المتحدث إلى أن نظام كييف المتطرف يعد العدة بموجب معطيات مؤكدة للقيام باستفزاز جديد لاتهام روسيا بارتكاب مذابح جماعية مزعومة للسكان المدنيين في بلدة ايربين في محافظة كييف وقال “إن وحدات القوات المسلحة الروسية انسحبت من هذه البلدة قبل أكثر من أسبوع”.

وأوضح كوناشينكوف أن منتسبي أجهزة الأمن الأوكرانية يخططون لأن ينقلوا جثث ضحايا قصف المدفعية الأوكرانية للسكان المدنيين من المستشفى البلدي في شارع بوليفايا إلى قبو لمبنى في الضاحية الشرقية لبلدة ايربين.

وأشار إلى أن اجهزة الأمن الأوكرانية تقوم بافتعال مسرحية مفبركة في غابة بوشا فوديتسكي عن القضاء المزعوم على مجموعة استطلاع روسية وصلت إلى ايربين لقتل شهود على جرائم روسيا الحربية ويستخدمون كدلائل دامغة على جثامين عسكريين روس من الأسرى الذين قتلهم النازيون أثناء تعذيبهم سابقاً وينقلونهم إلى الغابة المذكورة.

وأكد كوناشينكوف أنهم يريدون تنظيم هذه الحادثة الوقحة من أجل نشر مقاطع فيديو في وسائل الإعلام الغربية لاحقاً.