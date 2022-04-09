سلوفاكيا ستتسلم بطاريات باتريوت لأوكرانيا

أعلن وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناغي، أن بلاده ستتسلم الأسبوع المقبل 4 بطاريات "باتريوت" من الناتو، لتحل محل بطارية "إس-300" التي أرسلتها براتيسلافا لأوكرانيا.

وقال: "ستوفر لنا 4 منظومات دفاع جوي (باتريوت) من أحدث تعديل لها، درجة حماية أعلى بما لا يقاس من نظام (إس – 300) القديم الذي كان لدينا ويعود لعام 1987".

وأضاف: "هذا تعزيز واضح للقدرة الدفاعية لسلوفاكيا".

وأشار إلى أنه "يتوقع وصول منظومات الدفاع الجوي الأمريكية خلال الأسبوع المقبل، والتي سيقدمها حلفاء أمريكا في الناتو للجمهورية".

وأعلنت سلوفاكيا في وقت سابق نقلها منظومة "إس-300" للدفاع الجوي إلى أوكرانيا، وقالت إن "المنظومة الصاروخية باتت موجودة هناك، وأنه تم نقلها في سرية تامة خلال اليومين الماضيين".

من جهته قال رئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيغر: "هذا قرار مسؤول قدمت بموجبه سلوفاكيا كدولة تدعم السلام والحرية وحماية حقوق الإنسان المساعدة لأوكرانيا في الدفاع.. نعتقد أن هذا النظام سيساعد في إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأوكرانيين الأبرياء".

وأضاف أن "إس- 300" إلى كييف لا يعني أن سلوفاكيا قد انخرطت في الحرب في أوكرانيا".

المصدر: "تاس"