إيران تعلن احتجاز سفينة أجنبية في مياه الخليج

أعلنت السلطات الإيرانية عن احتجاز سفينة أجنبية تحمل على متنها 220 ألف لتر من الوقود المهرب، في الخليج.



وأوضح رئيس النيابة العامة لمحافظة هرمزكان، مجتبى قهرماني، قائلا: "بالتنسيق مع السلطة القضائية، احتجزت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني سفينة أجنبية محملة بالوقود المهرب في مياه الخليج بعد رصد تحركاتها و بالتنسيق مع السلطة القضائية".

وأضاف: "تم ضبط أكثر من 220 ألف لتر من الوقود المهرب كان على متن السفينة، كما احتجزت قوات الحرس أفراد طاقمها وهم 11 شخصا أجنبيا، ويجرى التحقيق معهم لاستكمال الإجراءات القانونية".

المصدر: "تسنيم"