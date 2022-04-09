الحرارة إلى انخفاض

09-04-2022

الحرارة إلى انخفاض

حالة الطقس

تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً وسديميا مغبراً على المناطق الشرقية والبادية.

أما الرياح فتكون شمالية غربية معتدلة مع هبات شديدة أحياناً تتجاوز سرعتها 70 كم/سا في المناطق الشرقية والبادية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغداً تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية ويكون الجو صحواً بشكل عام وسديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

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