تيك توك سلاح جديد للخطف بين سوريا ولبنان 

حذّر الأمن العام اللبناني من خطف مواطنين لبنانيين وأشخاص من جنسيات أخرى إلى خارج لبنان، بعد استدراجهم عبر تطبيق "تيك توك".

وحسب بيان متداول لقوى الأمن الداخلي اللبناني، الخميس، فإنه خلال الفترة الماضية كثرت ظاهرة "خطف مواطنين لبنانيين، وأشخاص من جنسيات أخرى إلى خارج الأراضي اللبنانية بهدف طلب فدية مالية".

وأوضح البيان أن عصابات الخطف تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج ضحاياها، ومنها تطبيق "تيك توك"، عبر نشر إعلانات، توهم الضحايا بوجود مكتب يساعد على الهجرة إلى دول أوروبا.

وتستدرج العصابة الضحايا إلى منطقة شتورا وزحلة، ثم الى الهرمل، وبعدها يُنقلون عبر المعابر غير الشرعية، إلى داخل الأراضي السورية.

وأكد البيان أن أفراد العصابة تطلب فدية مالية من الضحية لقاء الإفراج عن المخطـ.وفين، ويتم إرسال صور ومقاطع فيديو لذوي المخطـ.وف، للإسراع في دفع الفدية المالية

ولم يوضح الأمن اللبناني هوية الخاطفين، لبنانيين أم سوريين، في حين يشهد لبنان تزايداً في حالات الخطـ.ف في ظل الأزمة المالية التي تضرب البلاد.

ويوجد بين لبنان وسوريا ستة معابر رسمية هي المصنع وجوسيه وتلكلخ والعريضة والدبوسية ومطربة.

أما المعابر غير الشرعية يصل عددها إلى 124 معبراً، حسب ما صرح به وزير المال اللبناني السابق، علي حسن خليل، في 2019.

وكان وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، أعلن قبل أسابيع عن افتتاح معبر جديد مع سوريا، لمواجهة الأوضاع الأمنية المتردية وتسهيل حركة العبور على الحدود بين البلدين، بحسب ما أعلن.