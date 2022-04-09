صفقة جديدة تمنح إيران 7 مليارات دولار 

كشفت صحيفة إيرانية عن صفقة يعد لها، تتضمن الإفراج عن أرصدة إيرانية مجمدة في ​كوريا الجنوبية،​ مقابل الإفراج عن 3 أمريكيين من أصل إيراني، محتجزين في طهران بتهمة "التجسس".

وقالت صحيفة "انتخاب" الإيرانية، الجمعة، إنه "سيتم إطلاق سراح 3 جواسيس مزدوجي الجنسية، مقابل حصول إيران على أموالها المجمدة في كوريا والبالغة نحو 7 مليارات دولار".

والثلاثة المتوقع الإفراج عنهم هم: "سيامك نمازي"، و"محمد باقر نمازي"، و"مراد طاهباز".

والعلاقات بين إيران وكوريا الجنوبية متوترة، بسبب 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية مجمدة في بنكين كوريين بسبب ​العقوبات الأمريكية​، التي أعيد فرضها بعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"،​ في 2018 من الاتفاق النووي.

والخميس، أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، نقلاً عن "مسؤول مطلع" بأن "جزءا ملحوظاً" من الأرصدة الإيرانية المجمدة سيتم الإفراج عنه قريباً.

وقال المصدر الإيراني إن تحرير هذه الأموال يأتي وفق "اتفاق جديد خارج الاتفاق النووي".

والشهر لماضي، تم الإفراج عن 470 مليون يورو في بريطانيا، بموجب صفقة لتسديد هذا الدين القديم لإيران، مقابل إفراج الأخيرة عن سجينين مزدوجي الجنسية هما الصحفيتين "نازنين زاغري"، و"أنوشه آشوري".

ولا تعلن طهران حجم أرصدتها في الخارج، والتي جمدتها الدول التي تربطها علاقات تجارية مع إيران بفعل العقوبات والضغوط الأمريكية.

وهذه الأموال هي بالأساس عوائد صادراتها من النفط خلال السنوات الماضية، بعد التوقيع على الاتفاق النووي عام 2015.

لكن تقارير إعلامية تقدر هذه الأموال بنحو 140 مليار دولار، منها نحو 5 مليارات دولار في العراق و3 مليارات دولار في اليابان و7 مليارات دولار في كوريا الجنوبية.