الأكبر منذ سنوات: تحرك عسكري أمريكي في سوريا

شهدت الساعات الأخيرة من ليل الجمعة - السبت، تحريك القوات الأمريكية في شرق سوريا لرتل عسكري ضخم نحو قواعد "التحالف" في دير الزور، بحسب ما نقلت وكالة سبوتنيك عن مصادر ميدانية.

وقالت المصادر إن الرتل يعد الأضخم خلال السنوات الماضية، وتضمن عدداً من عربات "برادلي" القتالية، وشاحنات تحمل معدات لوجستية، ترافقهم 20 عربة عسكرية، بحماية عدد من المروحيات.

وأضافت أن الرتل اتجه إلى أماكن تمركز القوات الأمريكية في حقل معمل غاز كونيكو بريف دير الزور، وذلك بعد يوم واحد من دخول قافلة مماثلة تحمل أسلحة وكميات كبيرة من الذخائر إلى قاعدة "حقل العمر النفطي"، شرقي المحافظة.

ويأتي الإجراء الأمريكي عقب تعرض ما تسمى "القرية الخضراء" في محيط حقل العمر، لعمليات قصف واستهداف مباشر فجر الخميس الماضي، أدى بحسب المصادر إلى إصابة 4 جنود أمريكيين.

وتتصاعد في الأونة الأخيرة عمليات استهداف القوات الأمريكية وحواجز الميليشيا الموالية لها "قسد" في مناطق الجزيرة السورية، بسبب عمليات التضييق التي يمارسانها على القوى العشائرية في المنطقة.

وقبل أسبوعين، حاصرت ميليشيا "قسد" بالتعاون مع الأمريكيين 3 قرى في ريف دير الزور، عقب احتجاجات شعبية رافضة لسياسة سرقة النفط والغاز والقمح والثروات.

وقد تكون تلك التعزيزات الأمريكية نحو المنطقة، في سبيل قمع تلك الحركات الاحتجاجية، والحدّ من الهجمات التي بدأت تأخذ طابعاً مسلحاً شعبي