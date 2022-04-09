اختفاء 1345 طفلا سوريّا في النمسا خلال عام واحد

كشف تقرير صادر عن الحكومة النمساوية عن اختفاء ما يقرب من 4898 طفلاً – بينهم مئات السوريين – ممن تقدموا بطلبات لجوء خلال العام الماضي من دون صحبة ذويهم، وسط مخاوف من تعرض كثير منهم للاستغلال والاتجار بالبشر.



ونشر وزير الداخلية النمساوي، غيرهارد كارنر، خلال جلسة للبرلمان، أرقاماً تظهر أن الحكومة ليس لديها علم بما حدث لـ 4898 من المفقودين، وهذا يعني أن 78 في المئة من الأطفال اللاجئين الذين وصلوا إلى النمسا العام الماضي مفقودون، وفقاً لموقع “مهاجر نيوز”.

وفي عام 2021، قدم نحو 5770 قاصراً غير مصحوبين بذويهم طلبات للحصول على اللجوء في النمسا وكان معظمهم من سوريا(1345) وأفغانستان (3401).



وأطلقت ليزا ولفسيغر من منظمة تنسيق اللجوء غير الحكومية حملة خلال السنوات الماضية للمطالبة بحماية أفضل للأطفال غير المصحوبين بذويهم.

وقالت إن عدداً كبيراً من الأطفال سافروا إلى أقارب في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ما يعني الانضمام إلى أفراد الأسرة في الدول الأوروبية الأخرى عبر السفر بطرق “غير قانونية”، لأن لم شمل الأسرة القانوني عبر الاتحاد الأوروبي مفتوح فقط للآباء والأشقاء، ويتم استبعاد الأقارب البعيدين.

وأشارت إلى أنه من المحتمل أيضاً أن يكون بعضهم قد وقعوا ضحايا للإتجار بالبشر، مضيفة أن المخاطر التي يتعرض لها الأطفال اللاجئون الذين يسافرون وحدهم تعتبر شديدة الخطورة، ففي كل عام يتم الاتجار بآلاف الأطفال اللاجئين في أوروبا، بما في ذلك النمسا.

وكان تحقيق نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية، في نيسان 2021، أشار إلى اختفاء نحو 18 ألفاً و292 من الأطفال اللاجئين غير المصحوبين بذويهم، بعد وصولهم إلى دول أوروبية في الفترة ما بين كانون الثاني 2018 وكانون الأول 2020، وهو ما يعادل اختفاء نحو 17 طفلاً يومياً.

وأشارت البيانات إلى أن 90 في المئة من الأطفال المختفين كانوا من الذكور، ونحو واحد من كل ستة لم تتجاوز أعمارهم الـ15 عاماً.