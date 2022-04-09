مياه للشرب ملوثة تبيعها سيارات جوالة في طرطوس

بلغ عدد العينات المخالفة 9 عينات من أصل 11 عينة تم سحبها من بيدونات ماء لسيارات جوالة في طرطوس.

وقال رئيس دائرة حماية المستهلك في طرطوس نديم علوش

إنه تم سحب /20/ عينة من قبل لجنة مشتركة بين الموارد المائية والتجارة الداخلية, وبينت مؤشرات التلوث للمصادر المائية المقاسة بأنها دون مستوى الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي، ولكن هنالك ارتفاع في مؤشر العصيات البرازية في مياه بعض المصادر المائية في جبل النبي متى.

حيث تعتمد الكثير من الأسر في محافظة طرطوس على شراء مياه الشرب (بالبيدونات) خاصة خلال فترة الصيف وانقطاع المياه لأيام.



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